В Японии коронавирусом заразились более тысячи человек

В Японии количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 1 тысячу человек.

По последним данным, число пациентов с положительными пробами на инфекцию составило 1016 человек, передает телерадиокомпания NHK. Это без учета 712 заразившихся среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

В общей сложности 42 человека, в том числе семеро с указанного судна, не смогли побороть недуг и скончались.

Инфицированные выявлены в 39 префектурах островного государства. Сложнее всего обстановка с коронавирусом обстоит в северном губернаторстве Хоккайдо, а также в префектурах Аити, Токио, Осака и Хего. В каждом из обозначенных регионов COVID-19 диагностирован у более чем 100 человек.