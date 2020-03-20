В Италии за день из-за коронавируса умерли 627 человек

Число жертв коронавируса в Италии только за последние сутки выросло на рекордные 15 процентов, составив 4032 человека. За день из-за пандемии умерли 627 человек. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Его слова приводит ТАСС.

Страна по-прежнему занимает первое место по числу заболевших опасной инфекцией. Общее число инфицированных составляет 37860, информировал чиновник. По его словам, с четверга количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 здесь увеличилось на 4670 человек.

По мнению экспертов, несмотря на все усилия властям страны не удается взять под контроль вспышку заболевания.