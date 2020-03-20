В Калининград будут ходить только два транзитных поезда через Литву

Только два поезда будут курсировать из Калининграда через территорию Литвы, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

"Сохраняется транзитное безостановочное курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область. Это поезда № 29/30 "Янтарь" Москва - Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург - Калининград", - говорится в сообщении.

В остальном, с в соответствии с информацией Генерального Консульства Литовской Республике в Калининграде с 0:00 часов 23 марта 2020 г. вступают в силу временные ограничения на перемещение пассажиров российских поездов через государственную границу Литвы, уточнили в компании.

При этом, транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Транзитный проезд через территорию Литвы по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу запрещен.

"Пассажиры по требованию литовской стороны должны заполнить электронную форму анкеты на сайте, распечатать анкету и подписать", - отметили в РЖД.

Заполненную анкету потребуется отдать персоналу поезда. При заполнении анкеты необходимо указать адрес электронной почты, на которую будет выслана копия упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Ее в распечатанном виде нужно будет предъявить вместе с заграничным паспортом при пересечении государственной границы Литвы.

Если железнодорожные билеты были куплены до вступления в силу новых требований, необходимо выслать сканированные копии титульного листа заграничного паспорта и ж/д билета на электронную почту sts@urm.lt. В случае положительного решения обратно будет выслана копия упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде или в рабочее время по телефонам: +7 4012 959482, +7 4012 957688, указывают в РЖД.

При этом, для обеспечения интересов российских пассажиров РЖД совместно с МИД России прорабатывают возможность снятия ряда новых ограничений с учетом безостановочного транзитного порядка проследования поездов по территории Литвы, добавили в РЖД.

Ранее, 19 марта в РЖД сообщили об отмене курсирования пассажирского поезда Адлер - Калининград, проходящего по территории Литвы. С 20 марта отменяются все рейсы поезда № 360 Калининград - Адлер, а с 23 марта поезд №359/360 будет курсировать в сообщении Адлер - Смоленск. Сохраняется движение поездов №29/30 Москва - Калининград и №79/80 Санкт-Петербург - Калининград.