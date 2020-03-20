Песков назвал причину скачков курса рубля

На вопрос журналиста о слабости рубля в этом году, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что "клеить такие ярлыки на основе трех-четырехдневной динамики, по меньшей мере, непрофессионально".

"Эти дневные волатильности, скачки - это, конечно, неприятно, - продолжил представитель Кремля. - Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и "идеальным штормом" в мировой экономике, и эмоциональными последствиями".

"Да, это, к сожалению, реальность", - констатировал Песков. Но принимаются энергичные меры и регулятором, и правительством, добавил он. Такие волатильности случаются: они были несколько лет назад, напомнил пресс-секретарь президента. "Но всегда им на смену приходит период стабильности", - сказал он.

"Макроэкономические параметры позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью", - уверен Песков.