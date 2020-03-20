В Кремле обратили внимание на петицию общественников по коронавирусу

Комментируя обращение общественников насчет необходимости экстренных мер по борьбе с распространением коронавируса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Да, безусловно, мы обратили внимание, и уверены также, что на это обратят внимание и в штабе".

Представитель Кремля также привел присказку: "В данном случае, на два врача три мнения". "Поэтому, безусловно, это будет учтено, но непосредственную работу осуществляют те, кто входит в штаб", - заметил он.

"Там есть специалисты - и вирусологи, и медики, они учитывают другие точки зрения, но они несут ответственность за принимаемые меры", - заключил пресс-секретарь главы государства.