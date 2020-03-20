В Польше из-за коронавируса объявлен режим ЧС

Власти Польши из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ввести в стране так называемый "режим эпидемии", равнозначный ЧС, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы вводим положение эпидемии", - сказал премьер на пресс-конференции в пятницу. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что данное решение позволит властям привлекать войска для осуществления карантинных мероприятий.

Напомним, в настоящее время в республике пневмония нового типа выявлена у 411 человек. Умерло шесть пациентов.