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20.03.2020 21:23
Рубрика: В мире

В Польше из-за коронавируса объявлен режим ЧС

Текст: Владимир Шилов

Власти Польши из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ввести в стране так называемый "режим эпидемии", равнозначный ЧС, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Фото: China Daily via REUTERS
В Италии за день из-за коронавируса умерли 627 человек

"Мы вводим положение эпидемии", - сказал премьер на пресс-конференции в пятницу. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что данное решение позволит властям привлекать войска для осуществления карантинных мероприятий.

Напомним, в настоящее время в республике пневмония нового типа выявлена у 411 человек. Умерло шесть пациентов.

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