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Текст:   Марина Трубилина 
14:15 20.03.2020

В регионах могут ввести единые тарифы на подключение к инженерным сетям

Ввести единые тарифы на подключение новостроек к инженерным сетям предлагает Минстрой. Ведомством разработаны поправки в законы о водоснабжении и водоотведении и о теплоснабжении.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Региональным органам власти предлагается дать возможность вводить на своей территории стандартизированные тарифные ставки на подключение к теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Разница между размером платы, рассчитанной с применением стандартных тарифов, и фактическими расходами организаций не будет подлежать учету при госрегулировании тарифов на тепло, воду и водоотведение.

Фото: AP
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Предполагается, что закон вступит в силу с 2021 года. Если власти региона введут стандартные ставки на подключение к сетям, прежние тарифы будут применяться до истечения срока, на который они были установлены.

Внесение поправок объясняется проблемами в правоприменительной практике и неэффективным регулированием этой сферы. Сейчас, указывается в пояснительной записке, необходимо устанавливать плату за подключение для каждой ресурсоснабжающей организации отдельно, в том числе для вновь образованных компаний и для тех, кто осуществляет технологическое присоединение не ежегодно.

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