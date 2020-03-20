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20.03.2020 19:36
Рубрика: Общество

В России разработан экспресс-анализ на коронавирус

Текст: Александр Проценко

В борьбе с коронавирусом достигнут большой успех: в России разработан сверхчувствительный тест для диагностики коронавируса, дающий результат всего за полтора часа.

Фото: sobyanin.ru
В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус

Уникальная тест-система для ПЦР-диагностики коронавируса с укороченной пробоподготовкой разработана в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины ФМБА России. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова так охарактеризовала результат: "Это позволит сократить время исследования до 90 менее чем минут, при этом обеспечив высокую чувствительность тестов. На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию. Готовится производственная площадка для ее выпуска под кураторством Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России".

Вероника Скворцова также добавила, что ФМБА России "ведет работу по созданию тестов на основе модифицированной изотермической амплификации и приборов для анализа чипов. Это позволит проводить исследования в режиме "у постели больного". Завершение разработки возможно в течение двух недель".

В сообщении пресс-службы сообщается, что еще два года назад в центре был разработан прибор "Индикатор-БИО" для быстрого выявления с помощью ПЦР-диагностики до четырех патогенов одновременно. Данный прибор может использоваться даже в полевых условиях, при этом тест проводится всего за 30 минут и способен обнаружить даже низкие концентрации нуклеиновых кислот - 102 и 103 молекул. Что еще более важно в нынешней ситуации, прибор способен работать в том числе на обнаружение молекул нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019.

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