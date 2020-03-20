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20.03.2020 17:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова
За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, такие данные приводит Роспотребнадзор. Больше всего заболевших в Москве - 33 человека.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Всего новые случаи отмечены в 9 российских регионах.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран

Заболевшие вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали.

Всего в России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 27 487 человек.

В каких регионах зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом:

1. Москва - 33

2. Республика Саха (Якутия) - 6

3. Санкт-Петербург - 4

4. Самарская область - 4

5. Кировская область - 2

6. Новосибирская область - 2

7. Московская область - 1

8. Ульяновская область - 1

9. Тюменская область - 1

В Подмосковье зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса
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