В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, такие данные приводит Роспотребнадзор. Больше всего заболевших в Москве - 33 человека.
Фото: Сергей Николаев/РГ
Всего новые случаи отмечены в 9 российских регионах.
Заболевшие вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали.
Всего в России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 27 487 человек.
В каких регионах зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом:
1. Москва - 33
2. Республика Саха (Якутия) - 6
3. Санкт-Петербург - 4
4. Самарская область - 4
5. Кировская область - 2
6. Новосибирская область - 2
7. Московская область - 1
8. Ульяновская область - 1
9. Тюменская область - 1
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