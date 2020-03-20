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20.03.2020 20:54
Рубрика: В мире

Великобритания из-за коронавируса осталась без пабов, кино и фитнеса

Текст: Владимир Шилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу объявил о закрытии на территории королевства большинства общественных учреждений, включая пабы, рестораны, кинотеатры и спортзалы. Причиной стала ситуация с коронавирусом.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
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"Нам необходимо еще сильнее снизить скорость распространения заболевания, так что по согласию властей всех четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра", - сказал Джонсон. Его слова приводит ТАСС.

По мнению экспертов, решение властей поможет существенно замедлить распространение вируса.

Напомним, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Соединенном Королевстве на этой неделе перевалило за 2 тысячи человек.

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