Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина

Логопед, лекции и мастер-классы - как провести время на карантине с пользой для ребенка - подборка "РГ".

С 21 марта по всей стране школьники останутся дома - на внеплановых каникулах или дистанционном обучении. Несколько таких недель - отличная возможность для вечно занятых взрослых провести время с детьми и научить их чему-то полезному. А онлайн-сервисы предлагают варианты:

Послушать лекции для детей

Например, в приложении "Радио Арзамас" собраны подкасты и лекции о литературе, науке и истории: в "Науке и смелости" рассказывают про историю великих научных открытий, а в подкасте "Экспекто патронум" обсуждают детские книги и детские же проблемы (от отношений с друзьями до принятия смерти). По промокоду "карантин" все записи доступны в приложении бесплатно. К тому же в "Детской комнате Арзамаса" на сайте есть подборки книг, мультфильмов и аудиоспектаклей, за которыми можно провести время вместе с детьми.

Более взрослым школьникам будут интересны лекции с сайта образовательного центра "Сириус", курсы "Постнауки", а для подготовки к экзаменам пригодятся записи лекций университетов: Высшей школы экономики или Санкт-Петербургского госуниверситета.

Позаниматься с голосовым помощником

Голосовые помощники, конечно, не заменят живое общение, зато помогут создать уют в доме, спеть детям колыбельную или рассказать сказку. В умную колонку Алису, к примеру, встроено несколько навыков для детей: она учит правильно произносить скороговорки, задает примеры по математике для учеников начальных классов, загадывает загадки и отвечает на детские вопросы (например, о мире животных).

Недавно там появился тренажер для развития детской речи "Легко сказать" - если дети в это время не могут посещать логопеда, тренажер поможет в игровой форме отработать сложные звуки. Для начала занятия нужно сказать "Алиса, запусти навык "Легко сказать"" - общаться с ребенком будут вымышленные персонажи "звукли" и герои мультфильма "Фиксики".

Заняться мастер-классами

В интернете можно найти курсы на все случаи жизни, от рисования до лепки, главное - чтобы дома были подручные материалы. Например, в онлайн-школе "Художник онлайн" можно пройти курсы рисования и послушать лекции об истории искусств. Не все занятия бесплатны, но открытых уроков достаточно, чтобы понять, насколько это интересно ребенку и вам.

Мастер-классы для детей помладше можно найти на сайтах "Моя детка" или "Ярмарка мастеров" - это бесплатные уроки, которые помогут создать поделку любой сложности из любых подручных материалов.

Повторить школьную программу

Чтобы за время вынужденных каникул дети не забыли всю программу, можно воспользоваться одной из онлайн-школ: Учи.ру, ЯКласс многие другие. Они позволяют школьникам разных возрастов решать задания по разным предметам (от математики до английского языка), повторять сложные темы и готовиться к экзаменам и контрольным (их пока никто не отменил).

Сами сервисы сильно отличаются между собой: одни предоставляют видео-уроки, другие - только задания, зато можно найти сервис на любые задачи и уровень подготовки.

Посмотреть кино и сериалы

Не самое интеллектуальное, зато увлекательное занятие. Семейный просмотр кино и мультфильмов - хороший вариант для совместного досуга, тем более, что из-за карантина многие онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к контенту. Например, "Кинопоиск HD" дает 45 бесплатных дней по промокоду POKAVSEDOMA или KARANTIN, а онлайн-кинотеатр ivi предоставил доступ на 30 дней за 1 рубль.

Бесплатно посмотреть фильмы, сериалы и записи блогеров можно и в сервисе Яндекс.Эфир. Кроме того, там есть авторские шоу: например, музыкальный проект LAB с Антоном Беляевым (Therr Maitz), где известные музыканты рассказывают о своем творчестве и создают новые аранжировки песен.