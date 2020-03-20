ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 209 тысяч человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, число умерших составляет 8,7 тысяч.

За сутки в мире было выявлено более 16 тысяч новых случаев заражения. При этом в Китае пандемия, похоже, окончательно пошла на спад - в Поднебесной официально зарегистрировано только 58 новых случаев инфицирования.

В ВОЗ отметили, что инфекция затронула по меньшей мере 155 стран. Самым проблемным регионом мира по-прежнему остается Европа.