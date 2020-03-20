ВОЗ посоветовал отказаться от курения и сахара из-за коронавируса

Здоровый образ жизни помогает укрепить иммунитет и несколько снизить вероятность заболевания коронавирусом COVID-19. Как заявил в пятницу директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, необходимо отказаться от сигарет и даже на карантине поддерживать достаточную физическую активность.

"Здоровая и полезная пища поможет нормальному функционированию вашей иммунной системы", - сказал Гебрейесус на брифинге. По его словам, стоит избегать продуктов с большим содержанием сахара, а также не курить. Табак в разы увеличивает риски развития осложнений при данном диагнозе. Он также напомнил, что коронавирус особенно опасен для людей пожилого возраста, однако молодежи также "не время расслабляться".

В Китае, продолжил глава ВАЗ, наблюдается положительная динамика по коронавирусу, что вселяет осторожный оптимизм - в Ухане за последнее время не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.