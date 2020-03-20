Врач назвал время окончания пандемии коронавируса

Введенный из-за коронавируса карантин продлится не больше месяца. "Эпидемия сойдет на нет, я думаю, к середине апреля", - высказал свое мнение известный телеведущий и врач Александр Мясников.

По его словам, инфицированных станет намного меньше, и жесткие ограничительные меры будут ни к чему. Медик добавил, что наблюдаемая сейчас паника не обоснованна. Вирус COVID-19 вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что распространение коронавируса прекратится, когда им переболеет большая часть Земли - не менее 70 процентов населения.

"После этого оставшиеся люди уже практически не будут заражаться. Это можно назвать конечной точкой эпидемии", - приводит слова Барановой РИА Новости.