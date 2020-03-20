Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования

20 марта состоялось заседание Исполкома Всероссийской федерации волейбола, на котором было принято решение о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля из-за коронавируса.

В мужском чемпионате России турнир дошел до стадии квалификационного раунда плей-офф, где команды успели сыграть по одному матчу. Со счетом 1-0 красноярский "Енисей" ведет у "Факела" из Нового Уренгоя, "Зенит" из Санкт-Петербурга - у белгородского "Белогорья", московское "Динамо" - у "Газпрома-Югры" из Сургута, кемеровский "Кузбасс" - у "Динамо" из Ленинградской области.

По регламенту соревнований победители предварительного этапа - новосибирский "Локомотив" и казанский "Зенит" сразу же попали в "Финал шести". Решающий турнир должен был пройти с 30 марта по 5 апреля.

У женщин турнир приостановлен на стадии 1/2 финала. На этой стадии "Уралочка" (Свердловская область) и "Динано-Казань" в сериях до двух побед выиграли первые матчи у "Локомотива" (Калининградская область) и "Динамо" (Москва).