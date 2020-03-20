YouTube перестал работать в России

Работа популярного сервиса YouTube нарушилась в России и ряде других стран, свидетельствуют данные ресурса Downdetector и жалобы пользователей в Twitter.

На пол часа обвалился Ютуб и мне уже стало плохо 😆единственная площадка, где мне нравится , живи 🙈 — bitson15 (@Bitson15) March 20, 2020

у меня не грузит ютуб ето намек чтоб я дальше шла делала домашку да — 22 | ngc4038 (@saynospd) March 20, 2020

Согласно карте сбоев, проблемы наблюдались в России, Индии, странах Африки и Европы.

По заявлениям пользователей, проблемы с доступом продолжались около полутора часов - примерно с 11:00 до 12:30 по московскому времени. Причины сбоя пока остаются неизвестными.