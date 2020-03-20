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YouTube перестал работать в России

Текст:   Антон Благовещенский
20.03.2020,  
12:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работа популярного сервиса YouTube нарушилась в России и ряде других стран, свидетельствуют данные ресурса Downdetector и жалобы пользователей в Twitter.

Согласно карте сбоев, проблемы наблюдались в России, Индии, странах Африки и Европы.

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По заявлениям пользователей, проблемы с доступом продолжались около полутора часов - примерно с 11:00 до 12:30 по московскому времени. Причины сбоя пока остаются неизвестными.

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