Решена загадка мощного космического взрыва 1987 года

Астрофизики из японской лаборатории RIKEN нашли объяснение природе мощного взрыва, который был зафиксирован в Большом магеллановом облаке в 1987 году. По их мнению, тогда ученые стали свидетелями взрыва голубого сверхгиганта.

Как сообщает Phys.org, сверхновая в близлежащей галактике, возможно, возникла в результате взрыва голубого сверхгиганта, образованного слиянием двух звезд. Еще в 1987 году астрономы зафиксировали взрыв в Большом магеллановом облаке. С тех пор ученые интенсивно изучают эту сверхновую, получившую название SN 1987A, чтобы понять природу звезды-прародителя и ее судьбу.

Обычно предком сверхновой такого типа является красный сверхгигант. Однако наблюдения японских астрофизиков показали, что SN 1987A была рождена голубым сверхгигантом. До сих пор природа этого явления была большой загадкой. Но теперь, похоже, ее удалось разгадать.

Найти ответ помогли рентгеновские и гамма-наблюдения. Они выявили в SN 1987A скопления радиоактивного никеля в выбрасываемом веществе. Этот никель был образован в ядре звезды в момент его коллапса. Теперь этот материал как бы отскакивает от звезды со скоростью, превышающей четыре тысячи километров в секунду.

Предыдущие модели не смогли полностью объяснить, как этот никель набирает столь высокую скорость. В новом исследовании астрофизики смоделировали асимметричные взрывы сверхновых с коллапсом ядра четырех звезд-предшественников и сравнили их с наблюдениями SN 1987A.

В результате наиболее достоверным был признан сценарий, при котором прародителем сверхновой является голубой сверхгигант, образованный слиянием двух звезд. Во время этого процесса более крупная звезда могла отделить вещество от своего меньшего спутника, который вращался вовнутрь, пока не был полностью поглощен. Так образовался быстро вращающийся голубой сверхгигант.

По словам ведущего автора работы Масаоми Оно, это первый случай, когда сценарий слияния двух звезд был смоделирован с учетом возможного накопления радиоактивного никеля. Моделирование точно воспроизвело ускоряющиеся скопления никеля вместе с двумя струями выброса.

Ученые считают, что оно также поможет найти нейтронную звезду. Она сформировалась во время взрыва сверхновой, но до сих пор, несмотря на 30 лет поиска, не найдена.