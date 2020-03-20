Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Российским туристам, которые испытывают трудности с возвращением из-за карантина, могут устроить "кредитные каникулы". С предложением дать им отсрочку в Центробанк обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Из-за закрытия границ были отменены множество авиарейсов. Сразу несколько тысяч россиян сейчас пытаются вернуться в страну. В связи с этим в письме в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной депутат указал, что люди оказались в сложной ситуации не по своей воле. В обращении, которое приводит RT, он напомнил, что многим из них нужны деньги, чтобы купить еду и оплатить свое проживание в чужой стране.

А после завершения карантинных мероприятий часть россиян может столкнуться еще и с финансовыми трудностями - штрафами за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и тому подобному. Как подчеркнул Федоров, несправедливо налагать на людей штрафные санкции.

Для решения этой проблемы парламентарий предложил ЦБ совместно с банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы.

По оценкам Ростуризма и туроператоров, вне России находится около 100 тысяч самостоятельных и организованных туристов-россиян. С проблемами в основном сталкиваются туристы, которые сами бронировали авиабилеты и проживание.