Тема дня - коронавирус. Статистика заболевших. Статистика унесенных жизней. Расшифровка генома вируса. Создание вакцины против него, лекарства и народные средства. Границы на замке, отмена всех и всяческих мероприятий. Денис Мацуев играет концерт в пустом зале Чайковского. Закрыты театры и музеи. Школьники и студенты на домашнем обучении. Популярные телепередачи без сопровождения публики. Опустевшие улицы… И самый популярный слоган: "Сидите дома". До каких пор? Прогнозы набирают популярность, но ясности нет. А ее так хочется! И очень хочется знать, как будем жить на другой день после пандемии? Об этом говорим с авторитетнейшим ученым-инфекционистом, академиком РАН Виктором Малеевым.

Виктор Васильевич! Напомню, что когда новый вирус только заявил о себе, мы стали участниками телепрограммы "Пусть говорят", на которой, по сути, впервые было о нем сказано. Пока ждали ее начала, познакомились с молодым человеком, который пришел на передачу… с чемоданом. Оказывается, он летел через Москву в Питер - возвращался из Уханя, где был в командировке. Был он и в зале среди многочисленных участников программы. Общался. С ним общались. Масок ни у кого не было. Паники не было…

Виктор Малеев: Не надо шарахаться! От взгляда зараза не передается. Страхи и панику рождает невежество. А вот без карантина коронавирусом могут заразиться все подряд.

Карантин есть. Объявлена даже пандемия. Но до каких пор все это будет?

Виктор Малеев: SARS, который был с января 2002 года по август 2003 года, внезапно исчез. И с тех пор мир не может найти его следов. Не исключено, что такая же участь ждет и современный коронавирус. Но есть и другие прогнозы: этот вирус останется с нами на долгие годы.

Такого никто не хочет.

Виктор Малеев: Будем надеяться на более оптимистический вариант. В любом случае, данная пандемия научила нас многому. Прежде всего, она напомнила всем: никогда не надо забывать о том, что в мире всегда были и будут существовать инфекции. Они составная часть природы. Они возникают и существуют по своим собственным законам. Но, как правило, это всегда бывает внезапно и застает человечество врасплох. Так случилось и сейчас. Очень хочется думать, что теперь станет по-другому: внимание к инфекциям возрастет, и мы будем к ним более подготовлены.

На сей раз Китай был к ним готов? Мы, Россия, были готовы?

Виктор Малеев: К сожалению, все страны были готовы не в полной мере. Но многое зависело от способности быстро мобилизоваться. Более всего это удалось Китаю. И в известной мере нам. В России после распада Советского Союза удалось сохранить централизованную эпидемиологическую службу. Она взяла на себя основную тяжесть по борьбе с коронавирусной инфекцией. Эта служба, руководимая Анной Юрьевной Поповой, смогла в короткий период решить задачи по разработке современных методов диагностики, организации эпиднадзора, мобилизации всех систем здравоохранения и социальных служб.

Может, после этой пандемии мы станем больше думать о своем здоровье? Будем хотя бы соблюдать элементарные гигиенические правила? Научимся мыть руки?

Виктор Малеев: Ваша ирония здесь не уместна. Это действительно очень и очень важно. Поверьте опытному инфекционисту. Уроки пандемии поспособствуют большему вниманию к инфекционной службе, повышению безопасности наших граждан от заразных болезней. И еще об одном обязательно нужно сказать. Вот сейчас все ждут, когда появится вакцина против коронавируса. Она появится. Но куда важнее, чтобы появилось нормальное, цивилизованное отношение к вакцинации. Вспомните, как мы упорно призываем сделать прививку против того же гриппа, против кори, коклюша. Мы, специалисты, призываем. Взгляните в тот же интернет. Да и сколько передач на том же телевидении, когда мы просим, чтобы люди не отказывались от прививок. А нам в ответ упорное сопротивление от противников вакцинации.

Вы надеетесь, что теперь их не будет?

Виктор Малеев: Надежда умирает последней. Но очень хочется верить, что коронавирусная инфекция многих научит.

Чему еще она нас научит? Как будем жить после нее?

Виктор Малеев: Мы видим, что больше всего эта инфекция опасна для людей пожилого возраста, стариков. Надеюсь, что теперь будем больше заботиться о наших родителях, дедушках, бабушках. Может, наконец, станут более активно разрабатываться новые вакцины и противовирусные препараты. Ведь это нонсенс, когда вакцину от инфекции обещают разработать через два-три года, когда сама инфекция уже уйдет. Так случилось с предыдущей инфекцией - SARS.

А тех же медицинских боксов станет такое количество, какое требуется, или дефицит сохранится? Аппаратура для искусственной вентиляции легких перестанет быть дефицитом?

Виктор Малеев: Почти убежден, что хотя бы останутся те боксы, та аппаратура, которые сейчас задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сейчас вкладываются немалые средства в оснащение больниц, закупается дорогая аппаратура. Но немало и фактов, когда и то, и другое простаивает, приходит в негодность оттого, что нет специалистов. И явный дефицит инфекционистов. Я не однажды встречалась со студентами медицинских вузов. На вопрос, какую специальность они выбрали для себя ответы однотипны: гинекология, урология, косметология, хирургия, стоматология. Никогда никто не сказал, что хочет стать инфекционистом. Если мне не изменяет память, то вы, Виктор Васильевич, во время войны попали в Узбекистан, в Андижан, где инфекций было выше крыши. Поэтому стали инфекционистом?

Виктор Малеев: Да, можно сказать, что в этом плане мне сильно повезло. Я видел вокруг себя много разнообразных инфекций. И когда поступил в мединститут, к удивлению сверстников, точно знал, что буду только инфекционистом. И о выборе своем никогда не пожалел. Надеюсь, что теперь, после пандемии, молодежь обратит внимание на значимость и очарование данной специальности.

Очарование?

Виктор Малеев: Именно так. Не знаю более благоприятной инфекции, чем холера. Когда одной жидкостью, вводимой внутривенно, можно в короткий срок спасти больного… Даже без антибиотиков и гормонов.

И эту самую жидкость вы, Виктор Васильевич, и придумали во время эпидемии холеры и других острых кишечных инфекций. Похоже, вы с инфекциями "на ты". Вот нам сейчас почти приказано сидеть дома. А вы никогда не боялись заразиться? Вы по сей день постоянно бываете там, где проходят лечение больные с особо опасными инфекциями. У вас есть какой-то секрет? Тогда поделитесь!

Виктор Малеев: Секрета нет. Есть тренированная за много лет готовность к соблюдению правил биобезопасности: использование защитной одежды, тщательный контроль за ее эффективностью. Неуклонное соблюдение специальных мер защиты. И необходимость дезинфекции. А также своевременная вакцинация от особо опасных инфекций.

Нынешняя изоляция, сидение дома не лучшим образом скажутся на нашем здоровье. Идет весна. Наступает время отпусков. Вот в те же любимые многими Карловы Вары можно будет отправиться в середине мая?

Виктор Малеев: К сожалению, скорее всего, эту поездку придется отложить. Но будем надеяться, что туризм станет более безопасным. И сами страны - организаторы туризма, и сами отдыхающие станут внимательнее к соблюдению тех же элементарных правил гигиены и предупреждения инфекций.

P.S. Нынешнюю пандемию нередко называют войной без выстрелов. И в этой войне нас защищают медики. Они первыми приходят на помощь. Они на себя принимают главные удары инфекции. В любое время дня и ночи, в любых условиях. Мы воспринимаем это как должное: медики обязаны, они должны. Но может, пандемия напомнит: мы обязаны о медиках помнить. Медики должны получать за свой труд не условную, а достойную зарплату. Они наши главные защитники. И не только в этой коронавирусной войне.