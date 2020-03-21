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21.03.2020 12:02
Рубрика: Экономика

Банки фиксируют резкий рост спроса на потребительские кредиты

Текст: Татьяна Карабут
В марте россияне стали обращаться в кредитные организации за кредитами наличными и POS-кредитами, сообщает РБК со ссылкой на данные банков и крупнейших бюро кредитных историй.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в банке "Открытие" спрос на кредиты наличными за прошедшие недели вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Сбербанке не увидели роста числа заявок, но отмечают увеличение запрашиваемых сумм займов - на 10% в сравнении с февралем. На треть увеличилось число заявок от клиентов ВТБ.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Но в банке это связывают со снижением ставок по кредитам наличными до 7,5%. Тогда как число выданных кредитных карт в ВТБ в первой половине марта не изменилось. В Почта банке количество заявок на потребительские ссуды с начала марта выросло на 43%. Двукратный рост заявок на новые кредитные карты произошел с 11 марта в Промсвязьбанке. Выдачи потребительских кредитов здесь выросли с начала месяца на 22%. А в банке "Ренессанс кредит" наблюдается рост спроса на POS-кредиты в сегментах бытовой техники и электроники.

"Цены на импортные товары растут на фоне ослабления национальной валюты, что стимулирует граждан не откладывать приобретение необходимых им товаров. В конце 2014 года - начале 2015 года наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили. Вероятно, и сейчас россияне боятся упустить момент", - комментирует РБК директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

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