Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель. Такую точку зрения он высказал в интервью программе "Вести в субботу".
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"Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав", - добавил Белоусов.
По мнению первого вице-премьера, в текущей экономической ситуации от российского правительства прежде всего требуется поддержка отечественного производства.
Он отметил, что более других нуждаются в помощи авиаперевозчики, гостиничный и туристический бизнес.