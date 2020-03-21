Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

"Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав", - добавил Белоусов.

По мнению первого вице-премьера, в текущей экономической ситуации от российского правительства прежде всего требуется поддержка отечественного производства.

Он отметил, что более других нуждаются в помощи авиаперевозчики, гостиничный и туристический бизнес.