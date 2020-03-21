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21.03.2020 11:48
Рубрика: Экономика

Бочкарев назвал дату запуска новых станций Некрасовской линии метро

Текст: Ангелина Зеленькова

Второй участок Некрасовской линии московского метро - от "Косино" до "Авиамоторной" - запустят для пассажиров 27 марта. Вчера часть "розовой" ветки закрыли для подключения нового участка. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"На втором участке Некрасовской линии мы завершаем работы: заканчиваем монтаж систем вентиляции, безопасности, пожаротушения и контроля движения, для того чтобы в конце следующей недели подготовить его к пуску с пассажирами. 27 марта ожидаем запуск станций на втором участке Некрасовской линии метро и двух станций Большого кольца", - отметил заммэра.

Второй участок Некрасовской линии протянется на 11,7 км от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", где также будет временно связан с участком Большой кольцевой линии "Авиамоторная" - "Лефортово". На новом участке "розовой" ветки откроются станции "Юго- Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Таким образом, у москвичей появится возможность доехать без пересадок от Некрасовки до "Лефортово". Некрасовская линия поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии.

Напомним, с 20 марта до 24 марта движение поездов по Некрасовской линии приостановлено в связи с подключением шести новых станций к действующей линии. Для пассажиров закрыты станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". На время закрытия линии для пассажиров пустили бесплатный автобусный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино". Сориентироваться пассажирам помогают инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров. На время закрытия линии на востоке и юго-востоке города ограничат движение по ряду улиц, обеспечивая приоритетный проезд общественному транспорту.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы Расширение московского метро

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