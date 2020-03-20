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20.03.2020 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве временно закроется Некрасовская линия метро

Текст: Александр Мелешенко

В Москве в 21:00 в пятницу, 20 марта, закроется Некрасовская линия метро - пассажиры не смогут попасть на станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Фото: Пресс-служба метрополитена
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Взамен запустят бесплатные автобусы КМ от "Некрасовки" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской ветки и обратно, курсировать они будут с 5:30 до 2:00.

Закроют линию вплоть до утра вторника 24 марта. Компенсационные автобусы не будут останавливаться у станции "Косино", пассажирам рекомендуют пользоваться станцией "Лермонтовский проспект" или садиться на автобусы у "Выхино".

Для свободного движения компенсационных автобусов в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка изменилась схема дорожного движения, автомобилистов просят это учитывать. Все подробности есть на Едином транспортном портале.

Временное закрытие станций связано с работами по подключению нового участка Некрасовской линии, который планируется запустить в ближайшее время.

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