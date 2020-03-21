Более 130 человек с повышенной температурой выявили в столичном метро

20 марта в столичном метро выявили более 130 человек с повышенной температурой тела. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается: "Вчера на входе в метро выявлено 134 человека с температурой. Пожалуйста, берегите себя и оставайтесь дома".

Как ранее сообщали в пресс-службе подземки, с помощью тепловизоров ведется наблюдение за температурой граждан, входящими в метро. На фоне ситуации с коронавирусом пассажиропоток в московском метрополитене и на МЦК снизился на 30%.