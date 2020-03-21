Бывший член рабочей группы WADA дисквалифицирован за допинг

Антидопинговое агентство США сообщило о четырехлетней дисквалификации эксперта по борьбе с допингом Джона Гливза.

36-летний Гливз является консультантом Федерации велоспорта США в вопросах антидопинга. Также он велосипедист-любитель. В 2019 году он принял участие в чемпионате США во велогонкам на треке. Там же он сдал все необходимые пробы представителям антидопинговых служб.

Изучив пробы, в USADA немедленно начали разбирательство. Дело в том, что в организме эксперта по антидопингу нашли целый набор запрещенных препаратов, в число которых входил и анаболический стероид оксандролон. В итоге "борец за чистоту спорта" и велогонщик-любитель получил дисквалификацию на 4 года, сообщает CyclingTips.

Самое забавное в этой истории, что, по данным издания, Гливз был автором публикаций о допинге в спорте, в том числе велоспорте. В свое время он был нанят командой Лэнса Армстронга как эксперт в громком деле. Также Гливз был членом рабочей группы Всемирного антидопингового агентства по вопросам распространения допинга и является одним из руководителей Международной сети по исследованиям в области допинга.