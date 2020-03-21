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21.03.2020 17:38
Рубрика: Спорт

Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен

Текст: Максим Домчев
Совет Международной федерации хоккея принял решение об отмене чемпионата мира, который должен был пройти в Швейцарии.
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости

То, что чемпионат мира по хоккею не состоится, не стало сенсацией. Еще несколько дней назад глава IIHF Рене Фазель признавался, что принятие решение об отмене турнира - вопрос пары дней. И вот в субботу оно было принято и озвучено.

Фото: OLGA MALTSEVA / AFP
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Причиной такого решения стала пандемия COVID-19. "Учитывая сложившиеся обстоятельства и проведя обсуждения с различными заинтересованными сторонами, совет IIHF постановил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не состоится", - говорится в заявлении.

Фото: Михаил Синицын
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"Это суровая реальность для всей хоккейной семьи, но мы должны принять ее, - сказал президент IIH Рене Фазель. - Коронавирус является глобальной проблемой и требует серьезных усилий со стороны государственных органов по борьбе с его распространением. ИИХФ должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока оставить спорт в стороне и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью".

IIHF также сообщила, что возможностей провести турнир в другой стране просто не было.

Представители оргкомитета ЧМ приняли и поддержали решение об отмене турнира. Также не состоится и конгресс организации, который должен был пройти в Цюрихе 21-23 мая.

Спорт Хоккей Чемпионат мира

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