Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек

Количество инфицированных COVID-19 в России за сутки выросло на 53 человека. При этом из стационаров выписано еще четыре выздоровевших, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Новые случаи зарегистрированы в 18 регионах:

1.Московская область -17

2.Москва - 6

3.Республика Татарстан - 5

4.Нижегородская область - 4

5.Свердловская область - 3

6.Тульская область - 2

7.Калининградская область - 2

8.Санкт-Петербург - 2

9.Кабардино-Балкарская Республика - 2

10.Краснодарский край - 2

11.Рязанская область - 1

12.Ставропольский край - 1

13.Курганская область - 1

14.Челябинская область -1

15.Ханты-Мансийский АО -1

16.Красноярский край -1

17.Хабаровский край -1

18.Республика Крым -1

Выявленные случаи - завозные, все граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированы в инфекционные боксы. Проводится стандартная работа по выявлению людей, с которыми контактировали заболевшие, их изоляции и обследованию.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано по выздоровлению 4 человек:трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек.

Под медицинским наблюдением с начала года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта 2020 под контролем врачей остаются 36 540 человек.