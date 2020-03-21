Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек

Новые случаи зарегистрированы в 18 регионах:
1.Московская область -17
2.Москва - 6
3.Республика Татарстан - 5
4.Нижегородская область - 4
5.Свердловская область - 3
6.Тульская область - 2
7.Калининградская область - 2
8.Санкт-Петербург - 2
9.Кабардино-Балкарская Республика - 2
10.Краснодарский край - 2
11.Рязанская область - 1
12.Ставропольский край - 1
13.Курганская область - 1
14.Челябинская область -1
15.Ханты-Мансийский АО -1
16.Красноярский край -1
17.Хабаровский край -1
18.Республика Крым -1
Выявленные случаи - завозные, все граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированы в инфекционные боксы. Проводится стандартная работа по выявлению людей, с которыми контактировали заболевшие, их изоляции и обследованию.
Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано по выздоровлению 4 человек:трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек.
Под медицинским наблюдением с начала года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта 2020 под контролем врачей остаются 36 540 человек.