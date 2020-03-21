Число заболевших коронавирусом в Киргизии выросло до 12 человек

Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло до 12 человек. Как заявил замминистра здравоохранения республики Толо Исаков, все зараженные коронавирусом - жители южных регионов страны. Незадолго до того, как у них диагностировали болезнь, они прибыли на родину из арабских стран, куда совершали паломничество.

Наибольшее количество заболевших на данный момент - восемь случаев - выявлено в Сузакском районе. Еще три - в Ноокатском районе. Один - в Баткенском. Половина заболевших - женщины. Возраст инфицированных COVID-19 - от 45 до 70 лет. Они изолированы, находятся под наблюдением медиков и чувствуют себя удовлетворительно.

В районах с выявленными случаями ввели режим чрезвычайной ситуации. В целом же в республике отменили массовые мероприятия, в том числе - посвященные празднованию Нооруза. Нарушивших запрет обещают штрафовать. На карантин закрыты несколько крупных торговых центров, рестораны и кафе с большим количеством посадочных мест, все вузы, школы и детсады, здравницы. В городах Ош и Каракол приостановлено движение общественного транспорта.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал соотечественников с пониманием отнестись к ограничениям. "Нам всем следует неукоснительно соблюдать санитарные правила, четко выполнять требования карантина, прекратить любые собрания и встречи, предполагающие большое скопление людей, - подчеркнул он. - Всем прибывшим из-за границы гражданам следует не избегать процедур сдачи тестов и анализов. Нельзя забывать, что все мы несем ответственность за свое здоровье, а также за здоровье наших детей и современников. Осознание и четкое соблюдение гражданской ответственности каждым из нас - основной фактор успешного преодоления данного испытания".

В Минздраве, тем временем, объявили о том, что в ближайшие дни в Киргизию из России поступит еще около 20 тысяч тест-систем на коронавирус. Помощь республике намерен оказать и Китай. Власти КНР заявили о готовности направить в Киргизию медицинских специалистов, располагающих опытом борьбы с COVID-19.