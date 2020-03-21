Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 883 человек

Число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса выросло в течение суток на 178 и достигло 883, состояние 15 заболевших оценивается как тяжелое, сообщает министерство здравоохранения Израиля.

Ранее в иерусалимской больнице Шеарей Цедек от коронавируса умер 88-летний мужчина, госпитализированный неделю назад. Он страдал рядом хронических заболеваний.

Правительство Израиля приняло жесткие меры в целях предотвращения распространения болезни. "В том числе, власти используют цифровые технологии для выявления лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Их будет большое количество, но мы отправим этих людей в изоляцию. Соблюдение карантина является не рекомендацией, а обязательным правилом. И мы обеспечим его без компромиссов", - цитирует газета The Jerusalem Post премьера Израиля Бенжамина Нетаньяху.

Между тем, в стране введены ограничения на передвижение людей. Граждане не могут покидать дом без веской на то причины. Запрещено также посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Не разрешены прием гостей и собрания более десяти человек. В лифте можно ездить только по одному.