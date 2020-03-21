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21.03.2020 15:53
Рубрика: Культура

Deep Purple представили первое видео с нового альбома Whoosh!

Текст: Александр Алексеев
Легендарная группа показала премьеру первого сингла с 21-го студийного альбома. Несмотря на пандемию коронавируса, Deep Purple готовятся и к мировому турне. Его старт назначен пока на конец мая. Музыканты верят, что к этому времени болезнь будет уже побеждена.

В новом альбоме 13 композиций, а продюсером его, как и на двух предыдущих Now What?! и Infinite, вновь стал не нуждающийся в рекомендациях Боб Эзрин. Иногда тоже принимающий участие и в сочинении треков.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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Очевидно, что песня Throw My Bones ("Бросая кости", то есть если на сленге - "Прийти в гости") неспроста выбрана для того, чтобы быть представленной первой! В видео-формате она смотрится вполне актуально и футуристично. Сингл звучит драйвово, напористо, мелодично, с фирменными клавишными подкладами и обертонами солиста Яна Гиллана!

Да, это "фирменный" Deep Purple!

Главный герой Throw My Bones - космонавт, который приземляется на Землю и прямо в скафандре и шлеме (что кажется не удивительным в условиях пандемии коронавируса) ходит по городам, лесам, побережью, пустыне. Наблюдает запуск космической ракеты. При этом на него самого никто не обращает внимания.

Фото: Сергей Куксин
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Поэтому смотреть это видео, и задумываться о нем, не менее интересно, чем слушать саму песню.

Сам же Ян Гиллан рассказал и о смысле названия альбома и о его роли в истории группы:

- Whoosh! (в переводе с английского это означает "свист", "ничего себе?!" или "чёрт возьми!", - Прим. Ред.) - это эмоция и звукоподражательное слово, которое, если смотреть через телескоп, описывает нынешнюю природу человечества на Земле. А с другой стороны - точно иллюстрирует карьеру Deep Purple.

Ожидается, что релиз диска состоится 12 июня.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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