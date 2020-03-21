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21.03.2020 08:03
Рубрика: Спорт

ФИФА представила фильм о ЧМ-2018 в России

Текст: Максим Домчев
Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России, состоявшемся в 2018 году.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. Его победителем стала команда Франции, переигравшая в финале Хорватию - 4:2. Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам.

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Фильм про ЧМ-2018 доступен для просмотра на официальном YouTube-канале FIFATV. В нем показаны не только моменты матчей, но и кадры из городов, которые принимали этот турнир. Продолжительность фильма 1 час 19 минут.

По данным ФИФА, ЧМ-2018 стал самым успешным и прибыльным в истории турниров. Заработок ФИФА составил 5,3 миллиарда долларов.

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