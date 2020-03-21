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21.03.2020 09:00
Рубрика: Культура

Пушкин на карантине

ГодЛитературы.РФ следит за "инстаграмом" писателя, который он вел в своих письмах во время трехмесячной изоляции.
Портрет в комнате с песочными часами. Музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино". Фото: ShinePhantom/wikipedia.org Портрет в комнате с песочными часами. Музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино". Фото: ShinePhantom/wikipedia.org
Портрет в комнате с песочными часами. Музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино". Фото: ShinePhantom/wikipedia.org

"В кризис открывается окно возможностей", - говорят во всем мире мотивационные спикеры. "Всякий карантин может обернуться Болдинской осенью", - говорят в России, имея в виду Александра Сергеевича, который с 5 сентября по 9 декабря 1830 года оказался в вынужденной изоляции из-за первой в истории России вспышки холеры.
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Во время этой трехмесячной "творческой командировки" был дописан "Евгений Онегин", написаны "Маленькие трагедии", "Повести Белкина", поэма "Домик в Коломне" и несколько десятков лирических стихотворений. А еще в это время поэт писал письма… До нас дошло 18 писем Пушкина, адресованных в первую очередь невесте, 18-летней m-lle Гончаровой:

"Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду; ус да борода - молодцу похвала; выду на улицу, дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов - читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо".

Но также легко и непринужденно он писал и своим друзьям и коллегам:
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"Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает - того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию…" (Из письма П. А. Плетневу).

В нашем распоряжении оказалось что-то вроде "инстаграма", по которому можно восстановить, как жил и чем занимался Пушкин в свою Болдинскую осень. Портал ГодЛитературы.РФ предлагает не тратить время даром, находясь, на карантине, тоже заняться написанием писем. И кто знает, может отмена всех массовых мероприятий и "дистанционная работа" обернутся своими "Метелями" или "Пиром во время чумы".

А если пока остаются сомнения в собственном писательском даровании, предлагаем поучиться у гения. Следите за онлайн-проектом "Болдинская осень: тогда и всегда" на портале ГодЛитературы.РФ.

Культура Литература Александр Пушкин

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