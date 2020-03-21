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21.03.2020 14:11
Рубрика: В мире

Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Текст: Александр Саможнев

В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

Грузия с 21 марта прекращает авиасообщение со всеми странами

По его словам, предотвращение распространения коронавируса является сегодня главной задачей. За нарушение правил карантина будут применены санкции, вводятся также ограничения на передвижение транспорта, кроме грузовых перевозок.

По информации МВД, в течение последних четырех недель были задержаны и направлены в карантин 180 граждан. В общей сложности в самоизоляции находятся 1966 человек. Все они размещены в изолированных гостиницах. В номерах находится по одному гражданину. Они не имеют права выйти из помещения в течение 14 дней. Всего в Грузии выявлено 47 инфицированных COVID-19.

В мире экс-СССР Грузия Распространение коронавируса COVID-19

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