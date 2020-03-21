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21.03.2020 14:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инфекционный центр в ТиНАО планируют достроить в течение месяца

Текст: Ангелина Зеленькова

Строительство быстровозводимого инфекционного центра площадью 70 тыс. кв. м. в ТиНАО планируется завершить в течение месяца. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, осмотрев масштабную стройку.

К строительству центра столичные власти приступили 19 марта. Лечебные корпуса нового инфекционного центра появятся неподалеку от деревни Голохвастово.

Фото: iStock
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"Мы ставим себе задачу построить медкомплекс примерно в течение месяца. Точную дату сможем назвать, когда начнется монтаж. Скорость работы зависит от поставок всех необходимых компонентов от производителей", - сказал он.

Заммэра уточнил, что подобные объекты даже из легковозводимых конструкций в обычном режиме строятся за шесть-восемь месяцев.

В строительстве центра заняты сотрудники 35 компаний. По словам Бочкарева, число рабочих на стройке увеличено с 3 до 5 тысяч человек. Задействовано более 1,2 тыс. единиц техники.

Фундамент будущих корпусов почти залит, с понедельника рабочие приступят к монтажу внутренних инженерных систем и к отделочным работам. По словам Бочкарева, возведение инфекционного корпуса соответствует всем санитарным нормам и требованиям.

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"Крупных жилых комплексов в этом районе нет. По санитарным нормам, между медицинским объектом и жилыми домами должна быть обеспечена минимум стометровая зона. У нас ближайшая жилая постройка в 280 м, а следующая точка - в 500 м", - заявил Бочкарев.

Новый центр станет дополнительной мощностью к действующим инфекционным больницам и медкомплексу в Коммунарке, который поможет в борьбе с коронавирусом. Он рассчитан на 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации. Для инфекционного центра планируется закупить современное медицинское оборудование, а также материалы.

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