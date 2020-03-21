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21.03.2020 12:40
Рубрика: Общество

Исследование: Ультразвук сделает йогурт полезнее

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили новый способ производства йогурта. Им удалось сделать этот продукт еще полезнее для иммунитета.

Если совсем просто - специалисты хотят добавлять в йогурт частички богатых йодом дальневосточных водорослей и обрабатывать их ультразвуком. Так полезные вещества и антиоксиданты гораздо быстрее усвоятся в организме.

Фото: iStock
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Разработка идет в международной лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов ЮУрГУ (вуз - участник Проекта 5-100).

"Компоненты морских водорослей и иглокожих - это хорошие пребиотики, их можно использовать для профилактики разных нарушений. И в морях Дальнего Востока есть богатейшие запасы бурых водорослей, которые оцениваются в 14-16 млн тонн, - говорит доктор технических наук, профессор Ирина Потороко. - Мы живем в регионе, где есть большой дефицит йода. Наши разработки помогут компенсировать недостаток этого важного микроэлемента в питании".

"Один из полисахаридов бурых водорослей обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, способствует снижению повышенного уровня холестерина в крови, - объясняет аспирант кафедры пищевых и биотехнологий Анастасия Паймулина. - Но этот полисахарид имеет достаточно большой молекулярный вес, и трудно усваивается организмом. Мы решили уменьшить его с помощью ультразвука и сделать более биологически активным".

Ученые подчеркивают - использование компонентов водорослей в производстве продуктов немного увеличит их себестоимость, зато положительный эффект для здоровья будет очень серьезным. Как рассказали в ЮУрГУ, производители йогуртов уже заинтересовались исследованием.

Общество Наука

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