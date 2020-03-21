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21.03.2020 14:05
Рубрика: В мире

Итальянский журналист обвинил Европу и США в безразличии

Текст: Нива Миракян (Рим)
Журналист канала Calabria TV Лино Полимени выложил на своей странице в Фейсбуке эмоциональный ролик, наглядно демонстрирующий, что Европу и США не волнуют проблемы Италии. Они фактически бросили страну, отчаянно борющуюся с коронавирусной пандемией, на произвол судьбы, забыв о ее гигантском вкладе в мировую культуру и искусство.
Фото: AP Photo/Carlos Gil
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Вот некоторые цитаты из его обращения:

Спасибо, дорогой Макрон, дорогая Синьора Меркель! Спасибо, что бросили нас, когда мы так нуждаемся в помощи! Спасибо, что не дали нам возможности приобрести у вас обычные маски и другие медицинские товары для борьбы с распространением вируса.

А вы в курсе, что мы за них вам уже заплатили? Мы - итальянцы, грязные, шумные, неуправляемые, веселые, фольклорные, бедные и местами мафиозные. Но мы также являемся и теми, кто построил дороги, школы, научил вас алфавиту, которым вы сегодня пользуетесь.

Мы разъяснили вам законы и правовые нормы, объяснили модель государственного устройства и внесли вклад в создание правового государства.

Фото: REUTERS/BRENDAN MCDERMID
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Это мы - итальянцы, которые подарили вам искусство и культуру, на которых основана наша и ваша цивилизация, подарили вам максимальное выражение красоты, гармонии, баланса, которого когда-либо достигал человек. Это мы, итальянцы, которые сначала подарили вам цивилизацию, которую вы затем разрушили, затянув мир в средние века, а потом, когда нам удалось воспрять и возродиться, мы снова подарили вам мировую цивилизацию, искусство, географию, экономику, образование.

Также вам мистер Трамп и вам мистер Джонсон, спасибо, что изолировали нас вместо того, чтобы помочь. Я напоминаю вам мистер Трамп, что если бы не итальянец, на земле ваших предков вы бы сейчас голодали, и были бы не в Америке богатым человеком, и даже не смогли бы есть картошку, потому что у вас никогда ее не было бы без итальянского смельчака, который плыл к неизвестности.

Вам, мистер Джонсон, хочу напомнить, что успех и богатство вашей нации основано на флаге, который мы позволили вам поднять на ваших кораблях, чтобы избежать нападения пиратов. Речь идет о Кресте Св.Георгия, предоставленном Генуэзской Республикой, без которого вы были бы уничтожены сарацинами. Мы научили вас навигации, и вы неплохо в этом преуспели!

Вы разрушили бедную Грецию своей финансовой политикой, вы пытались сделать нечто подобное и с Италией, но пока у вас ничего не получилось. А сейчас, возможно, вы решили использовать возможность и нанести последний удар, но ваш слепой эгоизм не рассчитал, что вирус не имеет границ, он ударит по всем и по вам тоже!

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