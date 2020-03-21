Итоги Всероссийской олимпиады школьников подведут 30 июня

Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня. Всего в заключительном этапе планируют принять участие около 5600 школьников, 45 процентов из которых по сложившейся традиции станут победителями и призерами. Именно они получат преференции при зачислении в вузы - автоматические 100 баллов за профильные предметы.

Что еще изменилось? Согласно утвержденным на этот год правилам, школьники смогут участвовать в заключительном этапе олимпиады, не выезжая за пределы своего города. А поможет в этом алгоритм, разработанный министерством и Рособрнадзором на базе технологических решений, апробированных на государственной итоговой аттестации в школе.

Проверять работы будут в Москве. Чтобы не было сомнений в правильности оценки, в регионы отправят видеозаписи с анализом заданий. Школьники смогут самостоятельно сравнить оценку, выставленную жюри, с теми требованиями, которые предъявлялись к работе. Несогласен - подавай апелляцию, ее рассмотрение организуют в режиме видеоконференцсвязи.

Детали нового расписания заключительного этапа олимпиад будут опубликованы в ближайшее время.

Документы и вся необходимая информация по подготовке и проведению Олимпиады будет размещена на сайте Министерства просвещения и направлена в регионы.