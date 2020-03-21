Как коронавирус повлиял на культурную жизнь Вены

В четверг, 12 марта в Венской государственной опере должно было пройти первое в серии представление оперы современного венгерского композитора Петера Этвёша "Три сестры" по пьесе А.П.Чехова. В этот же вечер в Золотом зале Венского общества друзей музыки (Musikverein) должен был быть концерт выдающейся американской сопрано Рене Флеминг и не менее знаменитого на весь мир пианиста Евгения Кисина. А в соседнем Доме художников (Künstlerhaus) должно было происходить едва ли не главное событие года в культурной жизни города: открытие не только важной выставки австрийского искусства 1945-80 годов, но и целого нового художественного музея - Albertina Modern - после длившейся четыре года и обошедшейся в 57 миллионов евро (рекордная для Австрии сумма частного пожертвования) реконструкции здания.

Ничего этого не произошло. Накануне правительство Австрии издало распоряжение о первой очереди противоэпидемических мер, имеющих целью замедлить распространение нового короновируса и запретивших мероприятия более чем на 100 человек. В результате и театры, и концертные залы, и музеи были закрыты. Антиэпидемические меры были усилены уже через несколько дней: закрылись учебные заведения, церкви, рестораны, кинотеатры и все магазины, кроме продуктовых и аптек, а максимально возможное число работников учреждений и фирм переведено на работу из дома или короткий рабочий день. Передвижение людей было строго ограничено. Начались неизбежные увольнения. А в пятницу все эти меры были продлены как минимум до 13 апреля - понедельника после католической Пасхи. Это значит, что и незыблемая, казалось, традиция Венской оперы ставить в пасхальный период "Парсифаль" Рихарда Вагнера не будет в этом году исполнена.

Культурная жизнь Вены - города, гордящегося своим неформальным титулом "музыкальной столицы Европы", города, в который обычно со со всего мира слетаются миллионы туристов, в том числе и на "блокбастерные" художественные выставки, города, который, при численности населения в 1,8 миллиона на каждый вечер продавал и покупал около 10 тысяч билетов на представления только классической музыки, - вдруг неожиданно замерла. Как минимум на месяц, а то и больше.

Ситуация совершенно беспрецедентная, если не говорить об опустошительных эпидемиях чумы, о победе над которыми напоминают всем известные венские памятники - Чумная колонна и величественная Карлскирхе. Но то было более 300 лет назад. А в памяти ныне живущих поколений ничего подобного не было никогда: ведь даже в годы войны и послевоенных лишений венская театрально-концертная жизнь не останавливалась.

В этих условиях культурные институции Австрии, импресарио и деятели искусства несут гигантские потери и делают, что могут, чтобы оставаться в действии и поддержать свою публику, переживающую не лучшие времена. А федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, объявляя уже о первом пакете государственной помощи предприятиям в 4 миллиарда евро (с тех пор обещанный пакет вырос уже до 38 миллиардов), выделил культуру наряду с туризмом и ресторанным бизнесом как наиболее страдающие и нуждающиеся в поддержке отрасли экономики Австрии.

"Три сестры" отправились по домам

Уже на следующий день после первого отмененного спектакля Венская государственная опера объявила о переводе своих трансляций из платного в бесплатный режим, встав ряд и других мировых культурных институций, расширяющих таким образом охват своих виртуальных версий, не считаясь с упущенными доходами. Те оперы, которые должны были идти в эти дни в театре, слушатели во всем мире могут теперь бесплатно увидеть и услышать в записях с предыдущих спектаклей, зарегистрировавшись на сайте.

Фото: Андрей Золотов-мл.

Так, "Три сестры" желающие увидели и услышали 17 марта в записи одного из спектаклей премьерной серии 2016 года. Та премьера стала большим событием музыкальной жизни Вены и необыкновенно ярким проявлением того, насколько русская культура неразделимо вплетена в наши дни в культуру европейскую и мировую. Венгерский композитор Этвёш, ученик классика XX века Золтана Кодаи, сотрудничавший с такими корифеями современной музыки, как Карлхайнц Штокхаузен и Пьер Булез, написал в 1996-1998 годах ультрасовременную атональную оперу на русском языке, препарировав для нее пьесу Чехова так, что части оперы посвящены, соответственно, Ирине, Андрею и Маше. Причем в оригинальной версии партии сестер пели контра-тенора. Уходящий ныне директор Венской оперы, француз Доминик Мейер (ему еще предстоит возобновлять после закрытия деятельность миланского театра La Scala), уговорил тогда композитора сделать новую редакцию, специально для того, чтобы в постановке могли блистать россиянки - солистки Венской оперы. Партии сестер в премьерной серии исполняли Аида Гарифуллина (Ирина), Маргарита Грицкова (Маша) и Ильсеяр Хайруллова (Ольга). А американский режиссер израильского происхождения Ювал Шарон создал постановку, настолько проникнутую чеховским духом, что дом Прозоровых буквально ожил на сцене Венской оперы.

"Я очень люблю русский язык, - говорил тогда композитор, - Для оперного пения русский и итальянский - лучшие языки!" И хотя эта опера шла в разных театрах и по-немецки, и по-венгерски, Этвёш уверен, что она должна исполняться только по-русски, потому что "эта опера написана для русского языка". А Доминик Мейер заявил после премьеры: "Я горжусь моими россиянками!"

В несостоявшейся серии 2020 года Ирину должна была исполнить талантливая сопрано из Молдовы Валентина Нафорница. В остальных партиях должны были выступить те же артисты, что и три года назад, включая знаменитого американского контратенора Эрика Юренаса и самого композитора в качестве дирижера. Но им пришлось, отработав все репетиции, разойтись по домам. Грицкова, уехавшая из Вены на время карантина за город, ответила "РГ", что жалеет, конечно, о том, что спектакль не состоялся. Но считает, что карантин - "прекрасное время для саморазвития, чтобы читать, слушать, смотреть и учить новое".

Молодой тенор из Китая, солист Венской оперы Цзиньсюнь Сяхоу (Jinxu Xiahou), который тоже должен был участвовать в "Трех сестрах", прославился в минувшие карантинные дни другим своим выступлением. Когда венцы решили поддержать своих соседей в Италии, проведя аналогичную итальянской акцию пения с балконов, Сяхоу спел из окна своего дома популярную итальянскую песню Volare. В ответ несколько соседей зааплодировали, но одна дама закричала на венском диалекте: "Тихо! Так не пойдет!". Видео этого момента широко разошлось в социальных сетях и вызвало многочисленные комментарии.

"Конечно, сейчас тяжело, но надо думать в позитивном ключе. Рано или поздно это пройдет", - говорит Сяхоу в телефонном интервью "РГ". Как и практически все артисты сегодня, из-за эпидемии он потерял уже несколько контрактов: отменены "Богема" в Маннгейме, где он должен был петь партию Роберта, два концерта в Эльбской филармонии в Гамбурге и концерт с Оркестром французского радио в Париже. Образовашееся свободное время Сяхоу старается использовать для домашних занятий. Правда, не хватает концертмейстера, и плотность музыкантов на квадратный метр оказывается достаточно большой. "Моя подруга - скрипачка в оркестре австрийского радио, RSO. Так что какое-то время занимается одна она, какое-то - один я, а иногда мы друг другу аккомпанируем на электронном пианино", - рассказывает певец. Вспоминая о своем выступлении из окна, Цзиньсюй смеется: "Я был удивлен тем, сколько слушателей у меня оказалось на нашей тихой улице". А завершает интервью уже по-русски, пропев фразу из своей несостоявшейся партии в "Трех сестрах" Этвёша: "Спасибо за всё!".

Живущая в Вене известная российская меццо-сопрано Елена Максимова опасается, что в существующих условиях театры могут просто уйти на каникулы до сентября, и это станет финансовой катастрофой для артистов, лишь малая часть которых находятся на твердой зарплате. "Меня больше всего сейчас заботит состояние музыкантов, у которых не было много работы, а с отменой на полгода это означает, что они будут банкротами. Хочешь помочь, но не знаешь, как. Ощущение, что началась война. Во время войны музыканты всегда были на передовой. Но вопрос - где сейчас передовая? Где то место, где я могу почувствовать свою нужность?", - говорит "РГ" Максимова. Пока же она начала готовить новую партию, Сары из оперы Доницетти "Роберто Деверё". Премьера назначена на июнь и есть надежда, что она состоится.

"Фиделио" на экране

Последняя оперная премьера в Вене прошла в пятницу по телевидению. В год 250-летия Людвига ван Бетховена новая постановка его единственной оперы "Фиделио" во второй редакции, подготовленная великолепным составом, с Венским симфоническим оркестром в яме, под управлением Манфреда Хонека и в режиссуре оскаровского лауреата Кристофа Вальца на сцене Театра-ан-дер-Вин, где в 1806 году состоялась премьера этого произведения и где в здании театра Бетховен в это время жил, должна была стать одним из центральных событий. Все билеты на спектакли были проданы. И вот, уже после правительственного решения о закрытии, отчасти нарушая закон (полный состав участников спектакля, включая хор и оркестр, явно больше 100 человек), театр провел на минувшей неделе телевизионную съемку уже готового спектакля при пустом зале. В пятницу почти одновременно эта видеозапись стала доступна зрителям австрийского общественного телеканала ORF2, платформы myfidelio.at и medici.tv. Когда спектакль закончился на высокой пафосной ноте, как это происходит в опере Бетховена, в том месте, где должны были быть аплодисменты и поклоны, наступила тишина. Артисты молча стояли на сцене, а потом сами стали себе аплодировать.

Спектакль удался - при всей сложности бетховенского музыкального и тяжеловесного драматического материала "Фиделио". Музыкально собранный, концентрированный, сценически впечатляющий с бесконечной лестничной лентой Мёбиуса, дающей возможность артистам и хору свободно и графично перемещаться во всем пространстве сцены. И все время просмотра не покидает ощущение: как жаль, что ты не там, не в театре в этот момент.

И все же "Фиделио", относительно других, повезло. Следующие спектакли в Театре-ан-дер-Вин - "Огненный ангел" Прокофьева, который должен был идти в апреле, и "Норма" Беллини с известной немецкой певицей Марлис Петерсен в мае - просто отменены. В отличие от репертуарной Венской государственной оперы, Театр-ан-дер-Вин (Театр на реке Вене) - это другой организм. В обычное время здесь каждый месяц ставится новая опера, на которую съезжается специально подобранный состав, а спектакли, как правило, представляют собой срез современной оперной режиссуры. Они идут всего по шесть раз. Сюда ходит не так много туристов, но для профессионалов и ценителей это то самое место, где делается современная опера.

Концертмейстер-репетитор Алексадра Голубицкая, работавшая над "Огненным ангелом", говорит, что еще до конца прошлой недели музыканты собирались на репетиции, надеясь, что спектакль может состояться. "Есть ощущение незавершенности. Как неродившийся ребенок", - с грустью говорит она. О дальнейших планах театра пока неизвестно, но Голубицкая надеется, что несостоявшиеся спектакли, полный цикл подготовки которых занимает два года, могут быть возобновлены в будущем - все же в них вложено уже немало сил и средств. "Мы надеемся", - говорит она. А пока артисты, которым, в отличие от публики, была открыта концепция спектакля, обмениваются в соцсетях фотографиями костюмов и другими деталями неродившегося музыкально-театрального произведения.

В целом виртуальное пространство стало на время карантина главной ареной социальной жизни. Магистральный тренд виртуализации, начавшийся давно и повсеместно, резко усилился, когда необходимость социальной изоляции приостановила оффлайновые формы коммуникации. Режиссеры сегодня обсуждают проведение виртуальных спектаклей. Интернет-магазины перегружены заказами. Запертые в четырех стенах певицы вывешивают в соцсети видео своего пения без сопровождения. Известный скрипач Юрий Ревич начал проводить в Facebook и Instagram "домашние виртуальные концерты", в которых он играет по заявкам своих друзей. "Я почувствовал, что не один в комнате, что я делюсь чем-то с миром, а мир делится своими эмоциями со мной", - сказал Ревич "РГ". Кроме того, он занялся разработкой специальной платформы, которая позволила бы артистам зарабатывать в трудное время - ведь отмена всех концертов и спектаклей на ближайшие месяцы означает, что многим исполнителям буквально будет нечего есть.

Фото: Андрей Золотов-мл.

Сегодня педагоги учатся учить, а студенты, школьники и их родители учатся учиться, используя различные онлайн-технологии. Врачи электронно отправляют рецепты своим пациентам. Русский православный собор святителя Николая в Вене, закрытый сейчас для прихожан, как и все церкви в Австрии, вывесил в Youtube первую виртуальную великопостную общую исповедь. Закрытый для публики Российский центр науки и культуры в Вене начал публиковать в соцсетях музыкальные фрагменты с комментариями. А медиаисследователи Высшей школы экономики в Москве организуют международную научную виртуальную конференцию для осмысления этой новой медийной реальности.

Тем временем на центральных улицах и площадях Вены необыкновенно тихо и пустынно. Напечатанные традиционно на золотой бумаге афиши концертов в Музикферайне заклеены белыми полосами "Отменено". Выставка "Движимые Бетховеном" в Музее истории искусств, на которой должны быть показаны вдохновленные великим композитором произведения живописи и скульптуры от Тернера, Гойи и Родена до видеоарта Гуидо ван дер Верфе и коцептуального искусства Джона Бальдессари, уже точно не откроется, как планировалось, 25 марта. За высокотехнологичной стеклянной дверью свежевыкрашенного здания нового музея Albertina Modern стоит табличка, что музей остается "закрыт до дальнейшего указания". И лишь колокола звонят, свидетельствуя миру о том, что в закрытых церквях священники совершают богослужения. А певцы иногда открывают окна, чтобы спеть своим соседям.