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21.03.2020 13:27
Рубрика: Общество

Как организовать учебу студента на удаленке

Текст: Мария Агранович
Вузы полностью переходят на дистанционное обучение. Как преподавателю сделать переход на "удаленку" понятным и комфортным для всех своих студентов? Главными правилами делится руководитель Яндекс.Учебника Евгений Лурье.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
1. Технический вопрос

Перед дистанционным включением убедитесь, что у всех студентов есть компьютер, ноутбук, планшет или, на крайний случай, смартфон с выходом в интернет.

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Не обязательно первую пару начинать в восемь утра, подвергая дополнительному стресс и студентов, и себя.

Заранее договоритесь об удобном для всех времени. Сделайте тестовое включение, чтобы потренироваться: настроить звук или включить демонстрацию экрана - так вы будете чувствовать себя увереннее.

2.Смотри сюда!

Формат удаленной учебы для многих студентов новый. Важно удержать внимание ребят, не находясь с ними в очном контакте. Сложно, но можно.

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Поощряйте их интерес и придумывайте различные форматы подачи материала: консультации один на один, записанные вами видео-лекции, работа в группах. Главное - ставить перед каждый студентом конкретные задачи и давать план работы на день, после чего отслеживать индивидуальные результаты.

3.Выбери меня

Все больше ресурсов для дистанционного обучения открывают учителям свой доступ, но это не значит, что необходимо использовать все и сразу. Надо понять, какие цели вы ставите перед собой и своими студентами.

Фото: iStock
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Сформулируйте общую стратегию, и только после этого выбирайте подходящие онлайн-сервисы и модели обучения. Не лишним будет выделить основные блоки в учебной программе. Сначала поставьте темы, в которых вы уверены с содержательной точки зрения - они вызовут меньше трудностей у студентов в период адаптации. Самое сложное смело оставляйте на конец.

Акцент

Временный переход на удаленный формат лекций и семинаров - возможность посмотреть на процесс обучения шире. Приемы и наработки, которыми педагог овладеет за это время, помогут и после: в работе с учениками, которые болеют или временно не могут посещать занятия.

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