Количество зараженных COVID-19 в Южной Корее возросло на 147 человек

Несмотря на заметные успехи властям Южной Кореи пока не удается полностью подавить распространение коронавируса в стране. За прошедшие сутки число новых зараженных вновь составило почти полторы сотни человек при восьми умерших. Обеспокоенность стал вызывать столичный регион, где постоянно растет число инфицированных.

Согласно информации, предоставленной сегодня на утреннем брифинге министерством здравоохранения Республики Корея, по состоянию на полночь 21 марта за текущие сутки было зафиксировано 147 случаев заражения. Общее число теперь составляет 8799. То есть Корея опять вернулась к положению, когда в сутки новых больных появляется более сотни. При этом за сутки скончалось еще восемь человек, доведя общее количество умерших пациентов с COVID-19 до 102.

Впрочем, общая тенденция продолжает оставаться положительной. Изо дня в день число тех, кто сейчас является установленным носителем вируса, сокращается. За сутки это количество уменьшилось на 240 человек до 6085. Показатель смертности медленно растет, достигнув 1,16 процента, но все равно это заметно ниже, чем у остальных стран мира, где есть значительное число заражений COVID-19.

С другой стороны, обеспокоенность вызывает так называемый "большой столичный регион", который включает мегаполисы Сеул, Инчхон и прилегающую провинцию Кенги. В этом регионе каждый день стабильно фиксируются новые случаи заболеваний. За прошедшие сутки, кстати, помимо главного очага COVID-19 в Южной Корее - Тэгу и провинции Северная Кенсан - где были зарегистрированы 109 случаев заражения, почти все остальные больные появились именно в столичном районе. Понятно, что несколько десятков зараженных для региона, где общее население составляет около 20 миллионов, являются мизерными цифрами. Однако продолжает оставаться потенциальная опасность новых локальных вспышек заболеваний в малых коллективах, что на деле и происходит каждый день и пока не позволяет медикам Южной Кореи полностью "задавить" коронавирус.

Однако в любом случае необходимо признать, что на фоне ситуации в Европе и многих других странах проблемы Южной Кореи с COVID-19 незначительны. Жизнь в стране, хотя и особенностями объявленной в мире пандемии, течет в нормальном русле. Работают магазины, рестораны, банки, с полок универсамов не пропадает туалетная бумага и крупы.