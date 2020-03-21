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21.03.2020 11:12
Рубрика: Экономика

Коронавирус может оставить без работы около 8,6 млн россиян - ТПП

Текст: Татьяна Карабут
Торгово-промышленная палата подсчитала возможный ущерб для российского малого и среднего бизнеса из-за пандемии коронавируса. По данным ТПП, под угрозой закрытия находится около 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса.

По результатам опроса, проведенного 16-17 марта 2020 года ТПП в российских регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает почти полное отсутствие спроса, сообщила вице-президент ТПП Елена Дыбова. В этой ситуации продержаться субъектам МСП удастся еще с квартал. Половина из них признается, что заново открыть бизнес уже не получится. Таким образом, под угрозой закрытия потенциально находятся порядка 3 млн субъектов МСП, рискуют потерять работу более 8,6 млн человек, подсчитывают в ТПП.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Негативное влияние оказывают закрытие границ, ослабление рубля, ограничения в сферах туризма, авиасообщения, гостиничного и ресторанного бизнеса, выставочной деятельности, режим самоизоляции сотрудников многих компаний. Вынужденный простой может привести к неисполнению кредитных обязательств.

Чтобы минимизировать негативные последствия для национальной экономики в борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержать действующие предприятия, ТПП направила в адрес правительства пакет предложений по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в непростой текущей обстановке, рассказала Елена Дыбова.

"Бизнесу сейчас, как никогда, необходима поддержка и максимальное сокращение нагрузки: предоставление налоговых каникул и отсрочки по уплате основных налоговых платежей, введение временного моратория на проверки и блокировки счетов, снижение НДС и перенесение сроков введения обязательной маркировки", - считает эксперт.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о введении в России моратория на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

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