Круизный лайнер Costa Pacifica с россиянами прибыл в Геную

Российские туристы с круизного лайнера Costa Pacifica, которым ранее было отказано в высадке во французском порту Марселя, смогут сойти на берег в Генуе.

Речь идет о 35 россиянах, совершавших круиз на борту Costa Pacifica. Корабль вышел из Аргентины в сторону Европы 3 марта. 21 марта должен был причалить в порту Барселоны для высадки пассажиров, но из-за распространения коронавируса власти Испании ввели запрет на заход круизных судов в порты этой страны. Лайнеру пришлось изменить маршрут и направиться в Марсель, куда он прибыл 19 марта.

Российское посольство во Франции сразу же направило ноту во французский МИД с просьбой дать возможность россиянам покинуть борт корабля с тем, чтобы через Париж вылететь на родину. Несмотря на активные шаги наших дипломатов, разрешения не было получено, и вечером 20 марта Costa Pacifica взял курс на порт приписки Геную, куда прибыл в первой половине дня 21 марта.

Как сообщили журналистам в посольстве РФ в Италии, препятствий для схода на берег российских граждан нет. Прорабатывается вопрос организации для пассажиров бесплатного трансферта в аэропорт Рима.

"Посольство России в Италии и генконсульство РФ в Генуе находятся на прямой связи с россиянами - пассажирами судна и с представителями итальянских властей для мониторинга ситуации и дальнейшего оказания содействия российским гражданам", - говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство также напоминает, что авиасообщение с Италией на данный момент осуществляется рейсами "Аэрофлота" только по маршруту Рим - Москва.