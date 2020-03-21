Куба закрывает границы для туристов из-за коронавируса

Новости

ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом 03:30
NYT: Западные санкции укрепили экономику РФ и подготовили к кризису 02:21
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 01:40
ДНР закрыла границу с контролируемой Киевом территорией из-за COVID-19 01:17
Организаторы "Евровидения" объяснили, что дальше будет с конкурсом 00:32
Глава минздрава Перу отправлена в отставку из-за коронавируса 20.03.2020
Четыре человека пострадали при пожаре в московском общежитии 20.03.2020
Посольство РФ в Марокко: Дипломаты ищут пути для эвакуации соотечественников 20.03.2020
Всех вернувшихся из-за границы ставропольцев отправят на карантин 20.03.2020
"Газпром" предлагает антисептики из газа 20.03.2020
В Госдуме оценили новые выплаты семьям с детьми 20.03.2020
ВОЗ посоветовал отказаться от курения и сахара из-за коронавируса 20.03.2020
"Матч ТВ" заполнит эфир белорусским футболом 20.03.2020
У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус 20.03.2020
Итальянский журналист пристыдил Меркель и Макрона 20.03.2020
ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая 20.03.2020
Фигуристка Радионова рассказала о романе с футболистом ЦСКА 20.03.2020
В Польше из-за коронавируса объявлен режим ЧС 20.03.2020
В Италии за день из-за коронавируса умерли 627 человек 20.03.2020
Великобритания из-за коронавируса осталась без пабов, кино и фитнеса 20.03.2020
В Киеве и двух областях Украины из-за коронавируса объявлен режим ЧС 20.03.2020
В центре Севастополя нашли артефакты Крымской войны 20.03.2020
Врачи рассказали, где четверо петербурженок заразились COVID-19 20.03.2020
В России разработан экспресс-анализ на коронавирус 20.03.2020
В Чехии будут искать нарушителей карантина с воздуха 20.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
21.03.2020 02:58
Рубрика: В мире

Куба закрывает границы для туристов из-за коронавируса

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Власти Кубы объявили о введении ограничений на въезд в страну иностранцев в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Пока запрет будет действовать в течение 30 дней, начиная с 24 марта. О таком решении сообщил президент республики Мигель Диас-Канель в эфире национального телевидения.
Гавана, Куба, март 2020 г. Фото: REUTERS/STRINGER Гавана, Куба, март 2020 г. Фото: REUTERS/STRINGER
Гавана, Куба, март 2020 г. Фото: REUTERS/STRINGER

"Первая мера, которую я хочу объявить, - запрет на въезд в страну иностранцев. Въехать смогут только резиденты Кубы. Мы гарантируем всем кубинцам возможность вернуться в страну, а также всем иностранцем вернуться на родину", - объявил Диас-Канель.

ВОЗ посоветовал отказаться от курения и сахара из-за коронавируса

Глава Кубы также призвал население Острова сократить число контактов между собой, а лиц, входящих в группу повышенного риска, - оставаться дома. "Необходимо отказаться от теплых приветствий! Никаких объятий и поцелуев", - призвал президент, а также настоятельно рекомендовал избегать необоснованных появлений на публике.

"Постарайтесь работать из дома, избегайте скопления людей, отмените все общественные мероприятия. Выходите на улицу только за необходимыми покупками", - рекомендовал Диас-Канель.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, в свою очередь, пояснил, что принятые меры не означают полного закрытия границы. Речь идет лишь об ограничениях пока сроком на 30 дней на въезд в страну всех, кто не является гражданином или резидентом Кубы. Кроме того, все, кому по-прежнему открыт въезд в страну, по прибытию будут обязаны 14 дней находиться в карантине.

Фото: sobyanin.ru
В России разработан экспресс-анализ на коронавирус

"Принимаемые нами меры полностью соответствуют общемировой практике", - констатировал Марреро Крус, отметив, что решение о запрете на въезд иностранцев вступает в силу через 72 часа.

Одновременно власти Кубы объявили о мерах по поддержке населения Кубы, значительная часть которого работает в туристической сфере. Закрываются дискотеки, половина всех ресторанов. Для пострадавших слоев населения власти решили временно отменить все налоги.

По последним данным минздрава Кубы, на Острове зарегистрирован 21 подтвержденный случай заболевания COVID-19, а под подозрением находится еще 716 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
NYT: Западные санкции укрепили экономику РФ и подготовили к кризису
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Банк России допустил повышение ключевой ставки
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса