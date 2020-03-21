Куба закрывает границы для туристов из-за коронавируса

Власти Кубы объявили о введении ограничений на въезд в страну иностранцев в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Пока запрет будет действовать в течение 30 дней, начиная с 24 марта. О таком решении сообщил президент республики Мигель Диас-Канель в эфире национального телевидения.

"Первая мера, которую я хочу объявить, - запрет на въезд в страну иностранцев. Въехать смогут только резиденты Кубы. Мы гарантируем всем кубинцам возможность вернуться в страну, а также всем иностранцем вернуться на родину", - объявил Диас-Канель.

Глава Кубы также призвал население Острова сократить число контактов между собой, а лиц, входящих в группу повышенного риска, - оставаться дома. "Необходимо отказаться от теплых приветствий! Никаких объятий и поцелуев", - призвал президент, а также настоятельно рекомендовал избегать необоснованных появлений на публике.

"Постарайтесь работать из дома, избегайте скопления людей, отмените все общественные мероприятия. Выходите на улицу только за необходимыми покупками", - рекомендовал Диас-Канель.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, в свою очередь, пояснил, что принятые меры не означают полного закрытия границы. Речь идет лишь об ограничениях пока сроком на 30 дней на въезд в страну всех, кто не является гражданином или резидентом Кубы. Кроме того, все, кому по-прежнему открыт въезд в страну, по прибытию будут обязаны 14 дней находиться в карантине.

"Принимаемые нами меры полностью соответствуют общемировой практике", - констатировал Марреро Крус, отметив, что решение о запрете на въезд иностранцев вступает в силу через 72 часа.

Одновременно власти Кубы объявили о мерах по поддержке населения Кубы, значительная часть которого работает в туристической сфере. Закрываются дискотеки, половина всех ресторанов. Для пострадавших слоев населения власти решили временно отменить все налоги.

По последним данным минздрава Кубы, на Острове зарегистрирован 21 подтвержденный случай заболевания COVID-19, а под подозрением находится еще 716 человек.