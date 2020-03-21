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21.03.2020 09:49
Рубрика: В мире

Кустурица призвал сербов к терпению и дисциплине в борьбе с коронавирусом

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Президент Сербии Александр Вучич объявил об экстренных мерах в государстве для предотвращения прогнозируемого "резкого роста числа инфицированных" коронавирусом. В стране введены чрезвычайное положение и "комендантский час", однако правоохранительные органы каждый день рапортуют о сотнях задержанных нарушителей.

"Поймите уже, что потенциальный заражённый, пренебрегающий самоизоляцией, наносит непоправимый ущерб обществу, - подчеркнул в своем обращении к населению министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. - Если мы все будем вести себя дисциплинированно и со всей ответственностью отнесемся к действиям властей, нашим врачам будет легче справляться с болезнью".

Фото: AP Photo/Petr David Josek
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С аналогичным призывом к гражданам выступил и всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

"Чем бы ни был этот вирус, сколько бы он не пробуждал желание выяснить, откуда он появился: природа ли его послала в наказание, или, как многие думают, - это начало биологической войны, нам необходимо выжить, - цитирует слова великого мастера сербское издание "Курир". - Мы должны придерживаться дисциплины, требуемой от нас государством, иметь терпение, поскольку мы готовы и к молитвам, и к войнам".

На данный момент в Сербии зафиксировано 135 инфицированных, а накануне от коронавируса здесь умер первый пациент.

Между тем на протяжении столетий болезни меняются, а поведение людей, к сожалению, нет. Вот, что по этому поводу писал в своем историческом романе "Мост на Дрине" югославский лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года Иво Андрич: "За те двадцать пять лет середины XIX века Сараево дважды посещала чума и один раз холера. При этом Вишеград придерживался правил, которые на случай заразных болезней завещал, согласно преданию, своей духовной пастве сам Магомет: "Пока где-то свирепствует болезнь, вы туда не ходите, ибо можете там заразиться, если же болезнь свирепствует у вас, не ходите никуда, ибо вы можете заразить других".

Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Но так как люди не придерживаются и наиполезнейших установлений, даже когда они исходят от божьего посланника, если только "силой власти" не бывают к этому принуждены, то при каждой вспышке очередного мора власти ограничивали или вовсе прекращали всякое сообщение…Стражники брали клещами каждое письмо и окуривали его над этим дымом. Только после этой процедуры обезвреженная почта отправлялась дальше. Товары же вообще не пропускались. Но главная морока была не с почтой, а с людьми.

Дня не проходило без того, чтобы несколько человек проезжих, гонцов, торговцев и бродяг не осаждали кордон. Еще на подходе к мосту часовой давал им знак рукой, что дальше нет прохода. Путник останавливался и принимался упрашивать стражу, объясняя и растолковывая свой случай. Каждый был при этом убежден, что его совершенно необходимо пропустить в город, и клялся и божился, что он здоров, как кизиловое дерево, а к холере не имеет никакого касательства, поскольку она гуляет где-то там, в Сараево".

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