Мишустин предостерег от необоснованных увольнений во время коронавируса

Увольнения сотрудников в сложившейся экономической ситуации должны быть крайними мерами, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин работодателей. Предпочтительнее вводить гибкие режимы труда. За необоснованные сокращения и долги по зарплате правительство готово отменять мораторий на взыскание налогов.

Кабинет министров намерен в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на рынке труда, отдельно - то, как происходит перевод сотрудников на удаленную работу. "Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей, - заявил глава правительства на совещании по экономическим вопросам. - Это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков".

- Но увольнения в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой, - подчеркнул Мишустин. - Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.