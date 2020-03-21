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21.03.2020 13:35
Рубрика: Экономика

Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться

Текст: Владимир Кузьмин
Мировая экономика, а вместе с ней и спрос на нефть, восстановится после нормализации эпидемиологической обстановки, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российская нефтяная отрасль к текущей волатильности рынка готова, уверен он: "Она одна из наиболее конкурентоспособных в мире".

Фото: iStock
Мишустин предостерег от необоснованных увольнений во время коронавируса

- Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме, и на данный момент Россия продолжает размещать свою продукцию на ключевых рынках, - подчеркнул он на совещании по экономическим вопросам.

По оценкам российского правительства, основная причина падения нефтяных котировок - именно негативный эффект от распространения коронавируса. Это видно на примере Китая, указал Мишустин, где уже наблюдается уверенное восстановление спроса.

"Это значит, что мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире, как это происходит в Китае", - заключил премьер.

Экономика Макроэкономика Экономика Отрасли Нефть и газ

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