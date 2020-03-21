Национальная технологическая инициатива запустила ресурс для онлайн-обучения

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустило агрегатор kruzhok.org, где собраны лучшие онлайн-ресурсы для дистанционного обучения и участия в кружках. Здесь российские школьники и студенты, перешедшие на онлайн-обучение из-за коронавируса, могут бесплатно получить доступ к лучшим курсам, технологическим проектам и соревнованиям, удаленным стажировкам в технологических компаниях и стартапах.

- Кружковое движение - сообщество технологических энтузиастов: школьников, студентов, педагогов, экспертов, - рассказал лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов. - Участники нашего движения по всей России выкладывают актуальную информацию о действующих кружках и курсах, редактируют страницы, размечают данные, и мы приглашаем всех присоединиться к этому общему делу.

На kruzhok.org три раздела. В первом - все о возможностях для онлайн-обучения. Здесь собираются данные о технологических кружках, которые на время перешли в онлайн, ресурсах для обучения вдали от школы и университета, материалы для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и олимпиадам, курсы по технологиям будущего - искусственному интеллекту, нейротехнологиям, интернету вещей, беспилотникам и пр. Всё структурировано по темам, возрастам и категориям, чтобы каждый пользователь - от первоклассника до студента - нашел для себя что-то интересное и полезное.

Второй блок - о практике и работе над совместными проектами. Кружковцы приглашают школьников и студентов участвовать в онлайн-челленджах, хакатонах и соревнованиях - делать вместе то, что может "сделать мир лучше". Также здесь можно найти вакансии для удаленной практики и стажировок.

Отдельный раздел агрегатора посвятили актуальной информации о коронавирусе. Школьники и студенты могут узнать статус работы школ и вузов в разных регионах: кто и на сколько объявил каникулы, где перешли на дистанционную работу или свободное посещение, а также получить информацию о вирусе и его распространении.

Справка "РГ"

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель движения - сформировать новое поколение предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира.