Наплыв покупателей в продуктовых магазинах достиг пика

В ситуации ажиотажного спроса на продукты питания торговые сети вынуждены идти на небанальные меры, чтобы пополнить запасы. Они готовы забирать товары сами, перераспределять транспортные потоки, увеличивать количество сотрудников. Но одного они не могут сделать точно - изменить технологические сроки изготовления продуктов. Даже если сейчас попытаться резко увеличить объемы производства птицы, чтобы ее вырастить, потребуется 40 дней. Но этого и не нужно: продуктов питания собственного производства в России более чем достаточно, мы не сможем съесть больше обычного, даже если сейчас забьем морозильники до отказа.

Существующих товарных запасов и имеющихся мощностей по производству более чем достаточно даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко. Но, кроме этого, Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия на случай срывов поставок или неисполнения обязательств. Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор взяли на себя обязательства создать максимально свободное движение импорта продовольствия. Сами сети, по словам вице-премьера, перестраивают свои логистические схемы, чтобы успевать за повышенным спросом.

По свидетельству ретейлеров, наплыв покупателей в продуктовых магазинах, похоже, достиг пика и вот-вот пойдет на спад. Так, в магазинах сети "Азбука вкуса" 18 марта сделали 220% плановой выручки, 19 марта - 180% выручки, рассказал президент компании Денис Сологуб на круглом столе "Стресс-тест на коронавирус для бизнеса". "Мы никогда не продавали столько крупы, туалетной бумаги и еще почему-то киноа", - поделился топ-менеджер. По его оценке, спрос на гречку и макароны буквально за неделю вырос в 10 раз. По словам директора по корпоративным коммуникациям Х5 Retail Group Елены Конновой, если с неделю назад ажиотаж наблюдался в центре Москвы, сейчас он сместился в область. В столице спрос вырос вдвое, а в большинстве регионов рост составил не более 15%.

"Все ресурсы компании брошены на то, чтобы обеспечить наличие товаров на полке", - заверил Денис Сологуб. Однако до этого момента вся цепочка поставок была выстроена под обычный режим. Ожидаемые всплески продаж на новый год или 8 марта в сети планируются заранее: товарная масса постепенно заказывается у поставщиков и наращивается в магазинах. Но сейчас произошел незапланированный скачок и в нетипичных для торговых сетей категориях. Поэтому ретейлерам приходится принимать решения, которые "перетягивают одеяло" с одного направления на другое - например, можно урезать ассортимент и сосредоточиться на поставках большого объема самых ходовых товаров. На 18 марта товарные запасы сети Денис Сологуб оценивал в среднем в 26 дней - по разным товарам они складываются по-разному в зависимости от сроков хранения, логистики и т.д.

"Запасы на складах минимизированы - мы являемся заложниками поставщиков", - признал он. Он понимает, что в этой ситуации поставщики тоже оказались между двух огней. С одной стороны, возросший спрос со стороны сетей, с другой - технологические ограничения в производстве продукции, логистические сложности. Например, зачастую поставщики не могут резко увеличить количество транспорта - "Азбука вкуса" предлагает на этот случай вывозить товар самостоятельно. Также Сологуб знает, что некоторые производители мяса стали ограничивать поставки в сети, ведь увеличить в разы за неделю производство мяса нереально: бройлер выращивается в среднем 40 дней, поросенок - 175 дней.

В "Черкизово" подтверждают: сейчас наблюдается значительное увеличение спроса от сетей и от оптовых каналов. По запросам ретейлеров компания увеличивает объемы поставок в розницу. При этом предприятия группы перераспределяют объемы отгрузок, отправляя большую часть продукции сразу в магазины.

По словам Елены Конновой, Х5 увеличила запасы (как минимум по группам консервации) на распределительных центрах Москвы еще с февраля, поскольку сеть ожидала всплеска продаж после первых сообщений о коронавирусе. Но сейчас компания еще увеличивает заказы для поставщиков. Однако если обеспечить оперативно двукратный рост еще возможно, но в пять-шесть раз увеличить производство товара, найти дополнительный транспорт до складов, развезти по каждому магазину (включая небольшие "у дома") невозможно. Тем не менее, X5 удалось увеличить количество поставок социально-значимых товаров со складов в магазины в 2-4 раза, скорректировать правила выкладки - некоторые товары стали выставляться в магазинах паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос. "С логистикой серьезно помогают власти: оперативно организуются пропуски, идут навстречу по вопросу нагрузки на ось", - перечисляет Коннова. Также увеличено количество персонала в магазинах, отменены все отпуска, изменен график, на работу вывели дополнительный персонал. Был перераспределен транспорт для развоза категорий повышенного спроса: магазины мониторятся в онлайн-режиме, и потоки товаров перераспределяются туда, где фиксируется особо повышенный спрос.

Торговые сети сейчас предпринимают целый комплекс мер, чтобы сохранить устойчивость цепочки поставок, знает представитель ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Увеличивается транспортный парк, нанимается дополнительный персонал для разгрузки\погрузки, персонал для работы в распределительных центрах, изменяются схемы движения транспорта, сокращаются промежутки доставки продукции в магазины и увеличивается количество доставок, увеличивается количество продукции, направляемой в магазины, с учетом изменений спроса за прошедший день.

Эксперт напоминает, что у ретейла для поставок в торговые сети есть два традиционных канала - внутреннее производство и импорт. За предыдущие годы импорт продуктов питания заметно снижался, отечественные производители активно развивали производство. Поэтому острой зависимости от импортных продуктов питания (а значит, и от курса доллара) у нас нет.

"Ретейл производит закупку продукции для хранения и поставки в торговые точки постоянно, восполняя запасы. При этом только текущих запасов товаров, если остановить любые закупки, хватит на несколько недель. Так что у производителей есть время чтобы организовать дополнительные объемы выращивания, например, по птице", - считает Власенко. Кроме того, возможно увеличение импорта из ближних стран (прежде всего из республики Беларусь).

Того же мяса птицы или свинины в России наблюдается сейчас переизбыток. Только в 2019 году было произведено более 5 млн тонн мяса птицы и более 3,9 млн тонн свинины, приводит данные Виктория Абрамченко. Она обращает внимание, что за последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38% до 76 кг на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 кг. А, например, остатки зерна гречихи составили только в Алтайском крае 365 тыс. тонн. Еще 22 тыс. тонн имеется в Орловской области, также запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тыс. тонн, еще 148 тыс. тонн риса-сырца имеется на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей. В России собрано около 200 тыс. тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года.

Серьезно наращивать производство продуктов питания для российских производителей не только технологически невозможно, но и не имеет смысла, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. "Мы не сможем съесть сильно больше, чем едим сейчас. Если сейчас мы забьем морозилки мясом, когда ажиотаж закончится, произойдет откат. И в конечном итоге все вернется в прежнее русло", - считает эксперт.