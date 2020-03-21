Новая группа россиян покинула Узбекистан после введения там карантина

Очередной самолет с россиянами вылетел в субботу из Ташкента в Москву. По данным посольства РФ, на борту находятся 342 человека. Ранее Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами на фоне пандемии нового коронавируса.

На днях тремя чартерными рейсами из Узбекистана были вывезены почти 800 граждан РФ, пишет ТАСС. В ближайшие дни будут организованы еще нескольких авиарейсов, так как россияне продолжают обращаться в посольство с просьбами об эвакуации.

В середине марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. В этот же день власти объявили карантин и приостановили транспортное сообщение с другими странами. По последним данным, в стране заразились 33 человека.