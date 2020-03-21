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Рубрика: В мире

Новая группа россиян покинула Узбекистан после введения там карантина

Очередной самолет с россиянами вылетел в субботу из Ташкента в Москву. По данным посольства РФ, на борту находятся 342 человека. Ранее Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами на фоне пандемии нового коронавируса.

Фото: REUTERS/STRINGER
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На днях тремя чартерными рейсами из Узбекистана были вывезены почти 800 граждан РФ, пишет ТАСС. В ближайшие дни будут организованы еще нескольких авиарейсов, так как россияне продолжают обращаться в посольство с просьбами об эвакуации.

В середине марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. В этот же день власти объявили карантин и приостановили транспортное сообщение с другими странами. По последним данным, в стране заразились 33 человека.

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