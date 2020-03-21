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21.03.2020 14:47
Рубрика: Общество

Около 1,5 тысяч смс-сообщений разослано в Москве тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

"Более чем с 6 тысячами человек общались в Москве заболевшие коронавирусом, - комментируя ситуацию в российской столице, рассказала заммэра по социальным вопросам Москвы Анастасия Ракова. - Все их контакты были оперативно выявлены и все эти люди находятся теперь под медицинским наблюдением.

Фото: sobyanin.ru
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Ситуация в Москве, по ее словам, остается стабильной. В настоящее время в городе 131 подтвержденный случай заболевания. За минувшую неделю их стало больше на 100. Это говорит об эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения инфекции в Москве, подчеркнула Ракова. Она отметила, что в городе проводится большая работа по выявлению не только заболевших, но и их круга общения:

- Получив данные всех контактов, мы незамедлительно связываемся с каждым, информируем о том, что людям необходимо находиться в самоизоляции. Сообщаем с помощью звонков и смс-сообщений, всего разослали 1,5 тыс смс.

В обязательном порядке оповещаются и работодатели тех, кто заболел или общался с больными. В их обязанность входит не допускать человека, контактировавшего с заболевшим, к работе, а также незамедлительно продезинфицировать помещения.

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